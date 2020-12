Burger King inaugura restaurante “projetado” pelos clientes

Para celebrar os 16 anos de operação no Brasil, a rede de fast food Burger King acaba de inaugurar sua primeira unidade projetada com base em sugestões e opiniões dos próprios consumidores. A nova loja está localizada na Praça Panamericana, Alto de Pinheiros, na capital paulista.

O objetivo é que a unidade funcione como um modelo de experiência que adapte ao público da região, e por isso, foram realizadas diversas pesquisas em um projeto que durou um ano, para entender e conhecer as personas que circulam pelo bairro.

Ao idealizar o projeto, foi possível entender o público, com base em seus hábitos de consumo de fast food e suas experiências e expectativas em relação à nova loja. Um dos pontos levantados pelos clientes foi a área externa, e essa nova loja do BK possui amplitude, onde é possível ver o espaço como um todo, construída para a integração com a cidade.

Com o auxílio da tecnologia, também é possível controlar os principais equipamentos, como o ar-condicionado. Outra novidade da loja do Burger King inaugurada na Praça Panamericana é que a unidade reaproveita toda água da chuva para as descargas dos banheiros, assim como a água de condensação do frigorífico, o que deve gerar cerca de 10% a 15% de economia.

A unidade conta ainda com bicicletário, considerando o alto fluxo de ciclistas da praça; fachada de vidro; grelha de frente para o público, para que todos consigam ver a carne grelhando no fogo como churrasco – um diferencial do Burger King; e amplo estacionamento.