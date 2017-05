O SuperShopping Osasco exibe o drama A Cabana no CineMaterna deste mês. As mães e pais com seus bebês vão assistir o longa-metragem que é uma adaptação do best-seller escrito pelo canadense William P. Young durante sessão especial. O filme será exibido na próxima quarta-feira, dia 17, às 14h.

O longa-metragem é dirigido por Stuart Hazeldine e conta a história de Mack Phillips, interpretado pelo ator Sam Worthington, que após sofrer uma tragédia familiar entra em uma profunda depressão fazendo-o questionar suas crenças.

Diante de uma crise de fé, ele recebe uma carta misteriosa que o convida para ir a uma cabana abandonada. Mack então encontra verdades que transformarão seu entendimento sobre a tragédia que abalou sua família e sua vida mudará para sempre.

Além de Sam Worthington, participam do elenco a vencedora do Oscar Octavia Spencer, a brasileira Alice Braga, Radha Mitchell e Graham Greene.

Criado em 2008, o CineMaterna promove sessões especiais de cinema para mães e pais com bebês de até 18 meses. As salas de cinema Kinoplex são preparadas especialmente para proporcionar todo o conforto e segurança necessários.

O som do filme é mais baixo e o ar-condicionado tem temperatura amena. O ambiente também tem iluminação especial, trocadores de fraldas, tapetes emborrachados e brinquedos para distrair as crianças. Depois do filme, os pais podem estender o passeio, bater papo e trocar experiências na loja PBKids, onde é servido um chá da tarde.

O SuperShopping Osasco oferece convites gratuitos para os 10 primeiros participantes que chegarem na sessão do CineMaterna e apresentarem foto do cartaz de cortesia que fica afixado no fraldário do shopping. Saiba mais em cinematerna.org.br/cortesia.

A Cabana no CineMaterna

Local: Kinoplex SuperShopping Osasco

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos

Data: 17 de maio, quarta-feira

Horário: 14h

Classificação: 12 anos

Gênero: Drama