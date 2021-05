Campanha do Agasalho de Itapevi começa nesta sexta-feira (21)

A Prefeitura de Itapevi, por meio do Fundo Social de Solidariedade Acolher, realiza mais uma edição da Campanha do Agasalho do Bem. A ação começa nesta sexta-feira (21) e as doações poderão ser feitas até o dia 20 de junho.

Desta vez, serão cinco postos de arrecadação (confira os endereços abaixo), que funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nos locais serão colocadas caixas coletoras de doações para que a população possa fazer a sua contribuição.

A administração municipal pede que a população doe essencialmente agasalhos e cobertores. Devido à pandemia, as roupas serão colocadas em “quarentena”, ou seja, ficarão um tempo guardadas, para destinação segura aos mais necessitados.

Somente em 2020, o Acolher arrecadou e distribuiu 16.830 mil agasalhos e cobertores para às famílias carentes, por meio da campanha. Nesse ano, as expectativas também são grandes. “Contamos com a solidariedade e visão humana de cada um dos nossos moradores para nos contribuir com doações para quem mais precisa”, disse o prefeito Igor Soares (Podemos).

Confira os pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho de Itapevi:

1) Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (rua Escolástica Chaluppe, 154 – Centro)

2) Resolve Fácil (rua José Michelotti, 347 – Cidade da Saúde)

3) Ginásio de Esportes (avenida Rubens Caramez, 1.000A – Parque Suburbano)

4) Hall da Prefeitura (rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi)

5) Central de Resgate – Posto da Defesa Civil (rua Dimarães Antonio Sandei – Cidade da Saúde)

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, basta entrar em contato via WhatsApp do Plantão Social da Secretaria de Desenvolvimento Social (11) 99010-7767.

