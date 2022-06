Cantinho do Desabafo será montado nessa quinta-feira (23), na Estação Jandira

Nessa quinta-feira (23) quem precisa de apoio emocional poderá contar com os voluntários do Projeto Help, de apoio à saúde mental, que montará seu “Cantinho do Desabafo” na Estação Jandira da linha 8-Diamante, das 14h às 16h.

A ação integra a campanha “Uma palavra pode salvar uma vida” e é realizada em parceria com a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos.

No Cantinho do Desabafo, os voluntários estarão praticando com os passageiros a chamada escuta fraterna, que consiste em ouvir sem julgar. Caso o interessado prefira, pode dispor de atendimento telefônico (11-4200-0034).

A atividade irá obedecer todos os protocolos sanitários, como uso de máscara, álcool em gel e luvas, e contará com acompanhamento da equipe de Sustentabilidade das concessionárias.