Carapicuíba e Itapevi também aumentam passagem de ônibus a partir de quinta-feira

Além de Osasco, a tarifa do transporte coletivo municipal em Carapicuíba e Itapevi também será reajustada de R$ 4,50 para R$ 5,00. O novo valor entra em vigor a partir desta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes.

O valor da passagem estava congelado há três anos, devido à crise econômica gerada pela pandemia de covid-19. As empresas de ônibus que operam em Osasco, Carapicuíba e região chegaram a pedir subsídio do governo federal para cobrir os custos com combustível, no entanto, a ajuda não veio.

Em Itapevi, a Prefeitura informou que o reajuste solicitado pela Benfica foi de 33,40 %, o que elevaria a tarifa dos atuais R$ 4,50 para R$ 6,05. Pedido, no entanto, foi negado. “A administração municipal autorizou a empresa a cobrar R$ 5 por passagem, o que significa 11% de aumento e um acréscimo de R$ 0,50 no valor”, diz, em nota.

O reajuste na passagem do transporte coletivo municipal em Osasco foi confirmado pela Prefeitura por meio de decreto publicado na Imprensa Oficial na segunda-feira (18).