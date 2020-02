Carnaval: confira o que abre e fecha em Barueri

Alguns serviços da rede pública de Barueri, como o Ganha Tempo e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) não funcionarão nesta segunda e terça (25) de carnaval. O atendimento será normalizado na quarta-feira, a partir das 13h.

O expediente do Cartório Civil também será retomado na quarta-feira, ao meio-dia. O atendimento no Cartório Eleitoral retorna na quinta-feira, dia 27.

Já os Prontos-socorros e a Farmácia Municipal vão funcionar normalmente durante todo o período de carnaval.

Serviços de emergência como Guarda Municipal, Demutran e Defesa Civil não serão interrompidos.

As feiras livres da cidade também acontecerão normalmente.

Para quem não vai viajar e procura por lazer e entretenimento na cidade, poderá acompanhar os desfiles das escolas de samba, no sábado e domingo, em frente ao Ginásio José Corrêa.

Outra opção para o final de semana são os parques municipais: o Parque Dom José, na Vila Porto, vai funcionar das 6 às 19h. Já o Parque Ecológico, que fica em Alphaville, abrirá das 7 às 17h. O horário de funcionamento do Parque Taddeo Cananéia, no Imperial, no fim de semana será das 6 às 17h.