Carnaval: trânsito em Barueri terá alterações neste fim de semana

Durante o desfile de Carnaval das escolas de samba de Barueri neste sábado e domingo (23), haverá alteração nos trajetos das principais avenidas do centro da cidade.

Quem vai de carro sentido Centro deve acessar a avenida Adelino Cardana, passando por trás do Ginásio de Esportes José Corrêa. Já no sentido bairro, o acesso será pela rua José Maria Balieiro, seguindo pela avenida da Aldeia.

A avenida Guilherme Perereca Guglielmo será interditada das 6h do sábado até às 23h do domingo (dia 23). Para evitar o aumento do trânsito na cidade, a Prefeitura recomenda que os foliões utilizem transportes públicos coletivos ou individuais.

Durante todo o fim de semana, o Demutran a Guarda Municipal vão trabalhar em equipes de 59 agentes no sábado e 40 no domingo, com 49 viaturas nas ruas. O policiamento também será intensificado na região.