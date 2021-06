Casal do crime furta apartamento, tira selfie e come banana no elevador em Osasco

Uma dupla furtou um apartamento em um condomínio, em Osasco, e ainda tirou uma selfie no elevador. O prejuízo estimado dos moradores que tiveram o apartamento invadido foi de R$ 6 mil.

O crime aconteceu em 28 de maio. Câmeras de monitoramento registraram a ação dos criminosos. Nas imagens, é possível ver uma mulher, que se passa por moradora, entrando na portaria do condomínio com o uso de uma tag. Ela passeia em alguns andares dos prédios, desce e libera a entrada de um rapaz que a ajudará no furto.

Após ficar 15 minutos dentro de um apartamento no 5° andar do prédio, o casal entra no elevador e ainda tira uma selfie no espelho. A mulher aparece levando duas bolsas cheias e usa uma pantufa da dona do apartamento invadido. Já o homem aparece tranquilo e até come uma banana ao entrar no elevador.

Segundo informações da Record TV, o prejuízo estimado em R$ 6 mil será ressarcido pela empresa que é responsável pelo monitoramento do condomínio. Já a administração do condomínio estuda a implantação de um novo sistema de segurança.

A dupla está foragida. A suspeita é de que a criminosa seja a mesma que tentou entrar, há duas semanas, em um outro prédio na região, mas não conseguiu. Após o ocorrido, os moradores dos bairros no entorno estão em alerta e com medo de que a ação se repita.

