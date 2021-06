Netflix confirma segunda temporada de Sombra e Ossos

A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (7), que Sombra e Ossos, um de seus sucessos mais recentes, terá uma segunda temporada. “Algum Grisha por aí? Sombra e Ossos está oficialmente renovada para a 2ª temporada”, declarou a plataforma de streaming, nas redes sociais.

publicidade

Lançado em abril, o seriado atingiu o top 10 das produções mais vistas da Netflix em mais de 90 países. A produção conta a história da jovem órfã Alina Starkov, que vive assombrada pela “Dobra das Sombras”, uma faixa de escuridão cheia de monstros que buscam por carne de humanos.

Do mesmo produtor de Stranger Things, Shawn Levy, e do roteirista de Bird Box, Eric Heisserer, a série tem no elenco nomes como Jessie Mei Li, Ben Barnes, Danielle Galigan, Archie Renaux e Amita Suman.

publicidade

Algum Grisha por aí? Sombra e Ossos está oficialmente renovada para a 2ª temporada. ☀️ pic.twitter.com/Cr7x5WjJTm — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 7, 2021

publicidade

“FOI NA CLÍNICA DO ROS?”// Tadeu Schmidt surge mega bronzeado no “Fantástico” e vira meme