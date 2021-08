Casal suspeito de homicídio usa identidade falsa, mas acaba preso em Carapicuíba

A Polícia Civil prendeu um homem de 34 anos e uma mulher de 21, suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em fevereiro, em Jandira. O casal tentou enganar os policiais ao apresentar identidades falsas, mas foi detido nesta segunda-feira (16), em Carapicuíba.

De acordo com as investigações realizadas por policiais do 1° DP de Carapicuíba, o homem que era procurado pela Justiça estaria escondido na cidade desde o crime e usava um veículo Mitsubishi para se locomover. Quando os agentes passavam na Avenida Comendador Dante Carraro, na Vila Helemar, se depararam com um veículo com as mesmas características e abordaram o condutor.

À polícia o motorista apresentou uma identidade falsa. Ao ser informado de que seria levado até a delegacia, ele informou o nome verdadeiro e contou aos policiais que tinha uma arma escondida em sua casa, que ficava próximo ao local onde foi abordado.

Os policiais foram até a residência, foram recebidos pela mulher do condutor, que apresentou documentação falsa e também era acusada pelo crime. Já a arma, uma calibre .380, foi encontrada em cima de um móvel e apreendida.

O casal foi detido e, além de ser investigado pelo homicídio, foi indiciado por uso de documento falso.