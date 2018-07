Centro Cultural em Cotia abre vagas em balé e danças urbanas para crianças

O Centro Cultural de Caucaia do Alto está com vagas abertas para novas turmas de balé infantil (35 vagas) e danças urbanas ou hip-hop lúdico infantil (25 vagas). As aulas são gratuitas e começam ainda este mês.

As aulas de danças urbanas começam a partir do dia 23/07, com a professora Gabriella Oliveira, todas as segundas-feiras, das 18h às 19h. Para participar é preciso ter idade entre sete e 12 anos.

Já as aulas de balé infantil começam no dia 25/07 e são direcionadas para crianças de três aos quatro anos de idade sempre às quartas-feiras, em dois horários: das 8h30 às 9h15 e das 13h45 às 14h30.

Para as crianças de cinco a sete anos de idade, as aulas acontecem às segundas-feiras, das 8h30 às 9h15 e das 13h45 às 14h30. Ambas as turmas de balé ficam sob a responsabilidade da professora Andréa Bento.

Inscrições

Para se inscrever basta ir até o Centro Cultural, na Rua José Lopes Filho, 320, Centro de Caucaia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

É preciso levar uma cópia da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3X4. É preciso apresentar declaração escolar.

As aulas do Centro Cultural estão em recesso, mas a secretaria funciona para as inscrições. As atividades no local serão retomadas no dia 17 de julho.