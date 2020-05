Centro de Combate ao Coronavírus de Cotia recebe doação de 200 óculos protetores

Na última semana, o Centro de Combate e Referência ao Coronavírus de Cotia recebeu 200 óculos de proteção da multinacional francesa Essilor, empresa especializada em lentes oftálmicas. Os equipamentos são utilizados pelas equipes de saúde que lidam diretamente com os pacientes infectados pelo novo coronavírus (covid-19).

A doação direcionada ao hospital de campanha foi recebida pelo Fundo Social do município, por meio do programa “Cotia Solidária”. “Agradecemos a empresa Essilor pela sensibilidade em demostrar seu compromisso, responsabilidade e atuação social em um momento como este de pandemia”, disse Mara Franco, presidente do Fundo Social.

“Importante motivarmos outras empresas, neste momento desafiador, a se unirem numa grande rede de cooperação”, comenta o diretor geral da Essilor, Sébastien Picot.

A doação foi viabilizada por meio do “Vision for Life ™”, fundo de impacto social da Essilor International, criado em 2015 para apoiar infraestrutura e programas sustentáveis de cuidados com a visão.

Quem quiser colaborar com o programa Cotia Solidária pode entrar em contato pelo número (11) 9 4351-5277. Estão sendo recebidos alimentos, itens de higiene e limpeza, luvas, álcool gel, entre outros.