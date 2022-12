Centro de Osasco ganha posto de atendimento do Sebrae Aqui

O Sebrae-SP inaugurou na quarta-feira (21) o primeiro posto do “Sebrae Aqui” na cidade de Osasco, em parceria com a Prefeitura. O serviço funciona anexo à Casa do Empreendedor Jurandir Paes, na rua Dr. Mariano Jatati Marcondes Ferraz, 260, Centro.

O Sebrae Aqui é a porta de entrada para quem busca uma solução para começar a empreender ou para quem já empreende e quer mais informações sobre diversos temas, como realizar a gestão de seu comércio ou um novo negócio. O equipamento também oferece orientações sobre abertura e melhoria de empresas (MEI, ME e EPP).

O prefeito Rogério Lins participou da inauguração do novo posto do Sebrae. “O empreendedorismo está no DNA da nossa cidade, e acredito que é por isso que o município se tornou a potência que é hoje”, disse. “E a gente fica muito feliz por ter bons parceiros, como o Sebrae”, complementou.

Ainda no evento, o prefeito anunciou que em 2023 Osasco terá mais dois postos de atendimento do Sebrae Aqui.

O Sebrae Aqui funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.