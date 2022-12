Vereadores homenageiam Ribamar Silva pelo trabalho na presidência da Câmara de Osasco

Na última terça-feira (20), durante a sessão ordinária da Câmara de Osasco, os vereadores destacaram o trabalho do presidente Ribamar Silva (PSD), que se despede do cargo neste mês, após quatro anos à frente do Legislativo.

O vereador Josias da Juco (PSD), vice-presidente da Câmara da atual Mesa Diretora, destacou a atuação de Ribamar. “Foi um dos presidentes que mais apoiou os vereadores. Nunca deixou nenhum de nós passar por algum tipo de constrangimento dentro do plenário”, declarou.

O parlamentar também destacou o papel de Ribamar no apoio aos vereadores que chegaram à Câmara no início do ano, quando houve renovação de mais de 50% no número de cadeiras. “Sempre tratou todos iguais aqui, nunca de forma diferente”.

A pastora Cristiane Celegato (Republicanos) foi uma das vereadoras que assumiu uma dessas cadeiras e teve a oportunidade de se eleger como 2ª Secretária da atual Mesa Diretora, no início de 2021. “Ele trata a gente com tanto amor, deixa a gente tão à vontade e mostrou que continua sendo uma pessoa humilde, simples”, afirmou.

Zé Carlos Santa Maria reforçou a participação da Câmara e dos vereadores na aprovação de projetos compromissados no crescimento da cidade na atual gestão. Délbio Teruel também usou o microfone para agradecer a Ribamar pelo apoio dado a todos os vereadores. “Ele sempre nos ajuda a concluir o nosso pensamento quando estamos na tribuna. É importante ter esse apoio e, com isso, ele acaba nos incentivando”, relatou.

Nova Mesa Diretora

O presidente do PSD e secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, Lau Alencar, participou da sessão para acompanhar a votação do projeto do Executivo que beneficia os transportadores escolares.

Alencar aproveitou a ocasião para entregar o diploma de 2º suplente de deputado federal ao presidente Ribamar Silva, que concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano e obteve 65.219 votos.

O mandato de Ribamar Silva à frente da presidência da Câmara termina no final deste ano. A eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023-2024 deve acontecer nesta quinta-feira (22). Os novos membros eleitos tomarão posse no ano que vem.