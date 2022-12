Retrospectiva 2022 | Joelma se recusou a atender fã que viajou 14 horas para vê-la em Osasco

Retrospectiva 2022 | A poucos dias para o fim do ano, o Visão Oeste lembra os assuntos que foram destaque ao longo de 2022. Em julho, viralizou nas redes sociais um vídeo no qual a cantora Joelma se recusa a tirar uma foto com um fã que disse ter viajado 14 horas para vê-la, em Osasco.

O episódio aconteceu em uma casa de show na cidade, no momento em que a artista se dirigia ao palco. “Meu amor, é caso de doença. Ou eu atendo você, ou faço o show, e aí?”, respondeu Joelma ao fã que havia pedido para tirar uma foto com ela. Relembre.

Após o ocorrido, a assessoria da artista divulgou um comunicado para explicar que a cantora não tinha autorização para atender fãs porque estava se recuperando das sequelas da covid-19. O goiano disse que ficou chateado, mas entendeu a artista. Leia a matéria na íntegra aqui.

