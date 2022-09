Cerca de 280 mil veículos vão pegar as estradas durante feriado de 7 de setembro

Mais de 280 mil veículos devem pegar as estradas no feriado de 7 de setembro. As concessioárias que administram o Sistema Castello-Raposo e o trecho oeste do Rodoanel informam que a operação do feriado de 7 de setembro vai ocorrer nesta quarta-feira.

Desses 280 mil, segundo as concessionárias, 114 mil veículos devem seguir pela Castello/Raposo e os outros 172.360 mil veículos devem circular no trecho oeste do Rodoanel.

Os motoristas devem evitar os horários de fluxo mais intenso nas rodovias. Hoje (6), a previsão é que o movimento de veículos seja maior das 16h às 19h. Na quarta-feira (7), o fluxo deve ser intenso das 9h às 10h.

No retorno, ainda na quarta-feira (7) a concessionária estima maior concentração de veículos no sentido capital das 17h às 18h.

Já no trecho oeste do Rodoanel, a concessionária prevê movimento intenso hoje (6) das 16h às 19h. Na quarta-feira (7) a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.