Churrascaria em Cotia consegue liberação na Justiça para reabrir na hora do almoço

Mesmo com a quarentena oficial do governo do estado determinando que somente o comércio e serviços considerados essenciais funcionem, a churrascaria Gramado Grill Raposo, em Cotia, conseguiu uma liminar na Justiça para reabrir em horário de almoço, das 11h às 15h.

O estabelecimento de Cotia foi liberado para funcionar desde que siga regras de combate à disseminação do novo coronavírus, como publico reduzido, espaçamento maior entre as mesas e dispensers de álcool gel para colaboradores e clientes.

Cabe recurso da decisão.

