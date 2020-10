Cinema do Osasco Plaza Shopping vai reabrir nesta quinta-feira (8)

A rede de cinemas Cinesercla, responsável pelas salas no Osasco Plaza Shopping, comunicou aos clientes que volta a funcionar no município a partir desta quinta-feira (8), seguindo regras de distanciamento e higiene. É o primeiro cinema da região a retomar as atividades, suspensas desde março em razão da pandemia de covid-19.

“Estamos seguindo todas as normas de segurança estabelecidas pelas autoridades para receber os espectadores, como uma nova sinalização sobre o distanciamento social, dispensers de álcool em gel espalhados pela unidade, funcionários devidamente protegidos com máscaras/face shield e a redução na capacidade das salas para a realização das sessões (haverá um distanciamento entre as poltronas – o cliente que comprar uma poltrona, todas as outras ao redor serão automaticamente bloqueadas)”, afirma a Cinesercla.

Na programação para a reabertura, o Cinesercla em Osasco exibe os filmes “40 Dias – O Milagre da Vida” (15h, 17h30, 21h – dublado), “As Faces do Demônio” (16h, 18h30, 21h – dublado) e “Scooby – O Filme” (15h20, 17h50, 20h20 – dublado). Os ingressos (inteira) custam de R$ 16 a R$ 22.

Osasco está na fase amarela do Plano São Paulo de retomada da atividade econômica, do governo do estado, que estabelece para eventos culturais, como sessões de cinema, regras como limite de 40% da capacidade, máximo de 8 horas por dia e assentos marcados com distanciamento social, entre outras.