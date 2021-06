Coberto, Calçadão de Osasco terá 50 câmeras de segurança e iluminação de LED para lojas ampliarem funcionamento à noite

Com instalação de cobertura, Wi-Fi gratuito e outras melhorias, a modernização do Calçadão de Osasco deve ser entregue no segundo semestre, segundo a Prefeitura. Com a revitalização, as lojas de um dos principais centros comerciais do país devem ampliar o funcionamento à noite. Para aumentar a segurança, a área será monitorada por mais de 50 câmeras inteligentes e terá iluminação de LED, declarou o prefeito Rogério Lins (Podemos), que visitou as obras nesta quarta-feira (23).

“Nosso novo Calçadão, além de estar ficando lindo, vai gerar milhares de novos empregos na região central de Osasco, funcionando no terceiro turno. O Calçadão contará com iluminação de LED, policiais e mais 50 câmeras inteligentes monitorando a região 24 horas por dia”, declarou o chefe do Executivo. “Com a modernização do calçadão poderemos nos tornar o principal centro comercial da América Latina, gerando mais empregos e renda pra nossa população”, continuou Rogério Lins.

Nesta quarta, o prefeito de Osasco reviu o projeto com os representantes da Vigent Construções Ltda, empresa que executa a obra. Outra melhoria na área é a ampliação do sistema de drenagem, que deve melhorar o potencial de captação das águas de chuvas em mais de 40% na região central, implantando inclusive lixeiras subterrâneas.

