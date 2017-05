O Parque Shopping Barueri realiza uma ação promocional que engloba o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, com show exclusivo do cantor Tiago Iorc e mais vale-compras da campanha “Amei te ver”. A iniciativa começou na sexta, 5, e vai até o 12 de junho.

A ação sorteará 150 pares de ingressos para um show exclusivo do Tiago Iorc que vai acontecer dentro do Parque Shopping Barueri, além de 6 vale-compras da loja Tunoda no valor de R$150,00 e 3 vale-compras da loja Rip Curl nos valores de R$300,00, R$250,00, e R$150,00.

Para concorrer basta ir até o balcão de trocas no shopping e cadastrar as notas fiscais em compras nas lojas participantes que totalizem R$250,00 ou mais, e trocá-las por cupons que devem ser inseridos na urna. Além disso, os clientes devem responder à pergunta “Qual shopping você ama ver?”.

A promoção é certificada pela Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre no dia 13 de junho.

Campanha “Amei te Ver”

Quando: De 05/05 até 12/06

Balcão de troca: Piso L1 em frente a praça de eventos

Para participar: R$ 250,00 em compras e trocar as notas fiscais por cupons que devem ser depositados na urna no balcão de trocas.