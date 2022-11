Com gol de Casemiro em jogo sofrido, Brasil vence a Suíça e se classifica às oitavas de final

A seleção brasileira derrotou a Suíça por 1 a 0 nesta segunda-feira (28), em seu segundo jogo na fase de grupos da Copa do Mundo, no Catar. O gol de Casemiro, no segundo tempo da partida, garantiu a vaga do Brasil nas oitavas de final.

publicidade

A equipe, que teve um primeiro tempo difícil, contou com Fred e Eder Militão para substituir o atacante Neymar e o lateral-direito Danilo, que se lesionaram na estreia do mundial.

Já no segundo tempo, Tite mexeu no time e colocou o atacante osasquense Rodrygo e o meia Bruno Guimarães em campo. Gabriel Jesus e Antony também entraram. O Brasil teve ainda um gol feito por Vinicius Jr. anulado por impedimento.

publicidade

Classificada para as oitavas de final, a seleção brasileira enfrenta Camarões na sexta-feira (2), às 16h (no horário de Brasília).