Com intervenções teatrais gratuitas em Carapicuíba, projeto “Tá ligad@?” dialogou com jovens sobre prevenção, bullying e outros temas importantes

No dia 31 de março, as intervenções teatrais do Projeto “Tá ligad@?” reuniram 128 estudantes da Escola Estadual Professor Adalberto Mecca Sampaio, em Carapicuíba (SP).

Foram quatro apresentações gratuitas de um talk show muito divertido, que misturou música e palhaçaria para dialogar com o público jovem sobre temas como prevenção de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), gravidez não planejada, bullying, entre outros.

Ao interagir com os espectadores de forma lúdica e descontraída, o projeto “Tá ligad@?” buscou surpreender o público, proporcionando uma experiência de aproximação e identificação com temas complexos que permeiam o cotidiano da juventude.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura e realizado pelo Ministério do Turismo via Secretaria Especial de Cultura, o projeto é uma produção da Ricardo Martins Fotografia LTDA e contou com patrocínio da ICC Brazil em Carapicuíba.

