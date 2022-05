Com loja em Barueri, Taco Bell oferece taco grátis até sexta (13)

A Taco Bell, rede com cardápio inspirado na culinária mexicana e que tem unidade em Alphaville, Barueri, realiza esta semana a promoção “Taco Grátis”. Até sexta-feira (13), a rede distribuirá gratuitamente seu icônico taco aos consumidores.

Os clientes poderão saborear a versão do Crunchy Taco Supreme, preparado com tortilla crocante de milho, carne moída, sour cream, queijo prato, alface e tomate.

A ação é válida exclusivamente nas lojas físicas, das 12h às 14h, com direito a uma unidade por CPF. Para uma experiência completa, a marca oferece ainda por R$ 9,90, Nachos e Refri 400ml, para complementar o item grátis.

A ativação promocional integra a campanha global “Taco Swap”, batizada como “Troca por Taco” em sua versão brasileira. A iniciativa abrange mais de 25 mercados com a proposta de promover experiência de marca, que completa 60 anos neste ano, e incentivar a degustação do seu icônico taco.

Na região, a Taco Bell tem uma loja no Shopping Tamboré (avenida Piracema, 669, em

Barueri). A rede conta ainda com diversas unidades espalhadas na capital paulista e no Rio de Janeiro.