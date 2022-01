Com lojas em Osasco e Barueri, Starbucks lança sabores refrescantes para o verão

Os sabores do verão invadem o menu das lojas Starbucks em Osasco, Barueri e todo o país. Chega para refrescar a estação mais quente do ano Frozen Refreshers™ nos sabores de pitaya, frutas vermelhas, morango e limão.

Além desses, chega também o novo Morango Maracujá Frappuccino® por tempo limitado, fazendo dupla com o Maracujá Frappuccino® já existente no cardápio.

Entre os lançamentos de cafés para o período, chegará também ao Brasil nos próximos dias o Starbucks® Single-Origin Nicaragua, um café de torra clara com notas de mel, limão picante e noz-pecan torrada. Este será o primeiro café de torra clara e origem única servido fora da Starbucks Reserve, cultivado no coração da América Central e disponível por tempo limitado em lojas de todo o país.

“Nossos clientes procuram encontrar uma experiência única e personalizada em todas as ocasiões, por isso, a estratégia para o cardápio desta estação foi combinar sabores refrescantes que são a cara do verão e do Brasil” disse Sedenir Junior, gerente de marketing da Starbucks no Brasil.

Conheça as novidades da Starbucks para o verão no Brasil:

Pitaya Frozen Starbucks Refreshers™ – Os pedacinhos de pitaya dão a cor e o tom tropical nesta bebida energizante preparada com extrato de chá verde e servida com muito gelo. Preços a partir de R$ 16,50*.

Frutas Vermelhas Frozen Starbucks Refreshers™ – Feito com suco e pedaços de amora, o refresco na versão extra gelada tem base de extrato de café verde e é uma surpresa deliciosa para o paladar neste verão. Preços a partir de R$ 16,50*.

Morango Frozen Starbucks Refreshers™ – Suavemente doce e levemente ácido, o refresco de morango na versão extra gelada e base de extrato de café verde promete surpreender com sua delicadeza. Preços a partir de R$ 16,50*.

Limão Frozen Starbucks Refreshers™ – A combinação refrescante do sabor cítrico do limão com notas de menta e extrato de café verde fica ainda mais evidente na versão frozen dessa bebida que é a cara do verão. Preços a partir de R$ 16,50*.

Morango Maracujá Frappuccino® – A mescla dessas duas frutas, que nasceram para se complementar, surpreende com uma explosão cremosa de sabor nesta estação. Preços a partir de R$ 18,50*.

Starbucks® Single-Origin Nicaragua – Produzido nas encostas da Reserva Natural de Dantali, este é o primeiro café arábica de torra clara e origem única servido fora da Starbucks Reserve. Este café exclusivo cultivado na Nicarágua, região cafeicultora no coração da América Central, surpreende o paladar com notas de mel e limão picante seguidos de noz-pecan torrada. Uma experiência de café com corpo médio aveludado e acidez moderada, ideal para harmonizar com frutas frescas, nozes e chocolate ao leite. Disponível em edição limitada nos próximos dias e com preços a partir de R$ 40*.

Todos os itens da campanha de Verão podem ser adquiridos por tempo limitado também pela funcionalidade Peça pelo Celular, disponível no aplicativo Starbucks Brasil em lojas selecionadas, ou também pelo app de delivery Rappi em regiões determinadas.

*O valor de cada item, assim como sua disponibilidade, pode variar dependendo da região.