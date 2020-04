Com sede em Barueri, Hinode vai doar 5,4 toneladas de álcool em gel contra a covid-19

Com sede administrativa em Barueri e fábrica em Jandira, o Grupo Hinode anunciou a doação de 5,4 toneladas de álcool em gel para fortalecer a luta contra o novo coronavírus (covid-19).

De acordo com a empresa, serão destinadas 4 toneladas de álcool em gel a comunidades carentes e 1,4 toneladas a hospitais públicos. A doação para hospitais conta com a parceria das empresas Inplavel e Aqia, que colaboraram com embalagens e matéria-prima.

“Sabemos de nossa responsabilidade social e estamos mobilizando frentes de trabalho externas, que visam ajudar a população brasileira com doações de produtos de higiene e alimentos. A produção de álcool em gel foi intensificada, para podermos ajudar hospitais e comunidades carentes”, afirma Marília Rocca, CEO do Grupo Hinode.

Instituto FAR

Além disso, o Instituto FAR, que é a organização sem fins lucrativos para compor as ações de responsabilidade social do Grupo Hinode, está atuando em diversas frentes.

Semanalmente e por tempo indeterminado, o FAR, irá doar produtos de cuidados pessoais e higienes às comunidades dos projetos parceiros. Na última semana, a companhia doou 35 mil itens destes produtos para famílias carentes de Carapicuíba, em parceria com a ONG Foco AD.

O Instituto FAR abriu também uma campanha de arrecadação, cujo valor será totalmente revertido para compra de itens de alimentação. Qualquer pessoa pode doar o valor de uma cesta básica (R$30,00) ou definir um valor que gostaria de contribuir, por meio deste link.