Começam inscrições para 416 vagas em cursos gratuitos de Computação e Licenciaturas em Osasco e região

Começaram nesta segunda-feira (19), as inscrições para o Vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), mantida pelo governo do estado, que abriu 416 vagas em cursos gratuitos na região, em cidades como Osasco, Carapicuíba e Itapevi.

A Univesp oferece seis cursos, com dois eixos básicos: Licenciaturas, com as opções de Letras, Matemática e Pedagogia, sendo um ano de ciclo básico e opção de habilitação a partir do segundo ano; e Computação, direcionadas aos cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação (3 anos), em Ciência de Dados (4 anos) e Engenharia de Computação (5 anos). Os alunos do Eixo de Computação farão a opção entre os três cursos após um ano e meio.

Em todo o estado, a Univesp oferece 11.020 vagas em cursos gratuitos do vestibular anual 2021, destinadas a 305 municípios.

Nas cidades que fazem parte do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), são 120 vagas em Osasco, 64 em Carapicuíba, 64 em Itapevi, 48 em Jandira, 48 em Santana de Parnaíba, 32 em Cajamar, 24 em Vargem Grande Paulista e 16 em Araçariguama.

Ambiente Virtual de Aprendizagem

Os cursos são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma online na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores.

Já os polos são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas.

Polos e vagas na Univesp em Osasco e região:

Inscrições para o vestibular:

As inscrições vão até o dia 20 de maio, e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br. A taxa para se inscrever é de R$ 45. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. As provas ocorrerão em duas datas, Eixo de Licenciatura (13/06) e Eixo de Computação (20/06). O início das aulas está previsto para agosto.