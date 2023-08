ComVocação recebe Rosa de Saron, Thiago Brado e Arkanjos em Osasco neste fim de semana

A Diocese de Osasco realiza neste sábado e domingo, dias 19 e 20 de agosto, a 18ª edição do ComVocação, na Concha Acústica da FITO. A edição marcará a celebração dos 20 anos do evento que tem objetivo de angariar recursos para suprir as necessidades materiais e de formação dos futuros sacerdotes.

O sábado (19) terá como atrações Thiago Brado, Ana Gabriela e Bruna Marques. Os cantores Ramon e Rafael, Ir. Ana Paula, Rosa de Saron e Banda Arkanjos se apresentam no domingo (20).

A estrutura do evento conta com apoio da Prefeitura de Osasco. A entrada é 1 kg de alimento não perecível que será destinado às obras sociais.

O ComVocação sofreu uma pausa, nos anos 2020 e 2021, devido à pandemia da COVID-19, retornando ao formato presencial no ano passado. Considerada a maior festa anual em prol das vocações do país, o evento reúne grandes nomes da música católica, atraindo milhares de fiéis para os shows que acontecem no palco principal da Concha Acústica.

O ComVocação oferece diferentes ambientes, como a Feira Vocacional, o coração do evento, onde os participantes podem conhecer o carisma de diversas congregações religiosas existentes na Igreja Católica, muitas delas presentes na Diocese de Osasco.

Além da feira, outras atividades acontecem simultaneamente durante o evento: missas e confissões, ComVocação Extreme para os esportistas radicais, prestação de serviços por profissionais voluntários, atividades para as crianças, Espaço Vox e a praça de alimentação.

A missa da abertura oficial será no domingo, às 10h, presidida por Dom João Bosco Barbosa de Sousa, ofm, bispo diocesano de Osasco. com a Instituição do Ministério de Leitor e Acólito dos seminaristas do 3º e 4º ano da Configuração do Seminário São José.

Para mais informações acompanhe as mídias do @comvocacao.

Serviço:

18º ComVocação – Festa em prol das Vocações Religiosas

Data: 19 e 20 de agosto

Horário: Sábado a partir das 15h | Domingo a partir das 10h

Local: Arena Concha Acústica FITO Osasco

Endereço: Avenida das Flores, 701 – Jardim das Flores, Osasco – SP