Construção de túnel em Alphaville começa nesta segunda (27) e causa alterações no trânsito

A Prefeitura de Santana de Parnaíba começa, nesta segunda-feira (27), as obras de construção do túnel da Praça da Paz, localizada no cruzamento da Avenida Yojiro Takaoka com a Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, no Alphaville.

Durante as obras, serão adotados desvios do trânsito no local, eliminação dos semáforos e cruzamentos, além da sinalização e equipes de apoio do departamento de trânsito, que garantirão fluidez e vão minimizar eventuais transtornos que possam ocorrer no perímetro.

Os moradores e motoristas devem evitar o local, dentro do possível, nos horários de pico, compreendidos entre 7h e 9h, 12h e 13h e das 17h e 19h.

Esta é uma das mais importantes obras de mobilidade urbana na cidade, especialmente para esta localização na região de Alphaville, onde mais de 65 mil veículos transitam diariamente. A previsão de conclusão é para o segundo semestre.