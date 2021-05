Continental Shopping retoma campanha para incentivar doação de sangue

O Continental Shopping, na divisa entre Osasco e São Paulo, promoverá mais uma edição da campanha “Doe Sangue, Doe Vida” nos dias 13 e 14 de maio. A iniciativa tem como meta arrecadar 100 bolsas de sangue que serão destinadas ao Banco de Sangue Paulista.

Os interessados em doar devem agendar um horário, entre 9h e 15h30, no site do Continental Shopping. Os atendimentos acontecerão no Piso Boulevard, a cada 30 minutos, com no máximo nove pessoas por horário, medida para evitar a aglomeração.

A campanha, promovida para incentivar a doação de sangue, principalmente com a baixa dos estoques durante o período de pandemia, é uma parceria do empreendimento com o Banco de Sangue Paulista, o Rotary Clube de São Paulo – Parque Continental e Rotary Clube de São Paulo – Jaguaré e a ONG Amorsedoa.

Para fazer a doação de sangue, o interessado deve apresentar documento oficial com foto, passar por uma breve entrevista de triagem, ter entre 18 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha acontecido até os 60 anos). Menores de idade a partir de 16 anos com termo de autorização assinado pelos pais também podem contribuir. O termo e mais informações estão disponíveis no site do Banco de Sangue Paulista.

Serviço

Campanha Doe Sangue, Doe Vida – Continental Shopping

Data: 14 e 15 de janeiro

Horário: das 9h às 15h30, mediante agendamento prévio no site do Shopping

Local: Continental Shopping – Piso Boulevard, avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré

Mais informações: (11) 4040-4981

