Coronavírus | Prefeitura de Osasco inicia atendimento aos moradores de rua

A Prefeitura de Osasco iniciou os atendimentos às pessoas em situação de rua, no Centro de Acolhimento, nesta quarta-feira (25). O espaço conta com um setor de isolamento para quem precisar cumprir a quarentena por conta do novo coronavírus (covid-19).

“Nos preparamos para atendermos 140 irmãos em situação de rua, que farão 3 refeições nutritivas por dia, receberão kits de higienização, com álcool em gel e serão acompanhados por profissionais da saúde diariamente”, disse o prefeito Rogério Lins em sua página no Facebook.

O atendimento médico na unidade será realizado pela equipe do Consultório na Rua, que sai diariamente às ruas para atender pessoas em situação de rua. “Com a alimentação nutritiva e um acolhimento com amor, eles estarão muito mais protegidos. Agradecemos também aos profissionais que se dedicam nessa atividade de amor ao próximo”, finalizou Lins.

