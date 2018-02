Cotia realiza dia D de vacinação contra febre amarela neste sábado

Neste sábado, 24, a Prefeitura de Cotia realizar o Dia “D” contra a Febre Amarela. Cinco unidades de saúde, distribuídas em todas as regiões do município, estarão abertas das 9h às 16h para vacinar contra a doença.

As unidades que participarão do Dia D Contra a Febre Amarela são Assa, São Vicente, Mirizola, Atalaia e Caucaia do Alto. Para crianças de até 15 anos de idade é obrigatório levar a caderneta de vacinação. A Secretaria de Saúde informou que o mutirão é destinado exclusivamente aos moradores de Cotia e que será aplicada a dose fracionada da vacina, com validade de oito anos.

“Cotia tem avançado na imunização das pessoas contra a doença e esperamos ter uma boa resposta de quem mora na cidade para este mutirão. É importante que quem não tenha restrição se programe e compareça a uma unidade de saúde, seja no sábado ou em algum dia da semana, e tome a vacina”, diz o prefeito Rogério Franco.

No dia a dia, a vacinação segue sendo aplicada, sempre das 9h às 16h, em dias pré-definidos, nas 25 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de Cotia, (veja tabela), apenas para moradores do município. Quem não comprovar residência na cidade, só poderá ser vacinado na Clínica da Mulher, que fica na rua Topázio, 183, Jardim Nomura.

Serviço:

Dia D contra a Febre Amarela

Dia 24/02 (Sábado) – das 9h às 16h

Locais: UBS’s Assa, Atalaia, Caucaia do Alto, Mirizola e São Vicente

Cronograma de Vacinação nas UBS’s (seg a sex):