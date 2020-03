Cotia recebe novo lote de vacina contra gripe e instala três pontos de “Drive Thru”

A Prefeitura de Cotia recebeu do governo do estado uma nova remessa de vacinas contra a gripe, nesta quarta-feira (25). A partir desta quinta, os idosos com mais de 60 anos podem ser vacinados em um dos três polos de vacinação no sistema “drive-thru” espalhados na cidade.

A vacina será aplicada a partir das 10h, em frente à Prefeitura, na Praça dos Romeiros, que fica em Caucaia do Alto, e no estacionamento do Shopping Granja Vianna. Nesses pontos, há um limite de 600 pessoas e para receber a dose, é necessário pegar senha, que será distribuída a partir das 8h.

“É importante deixar claro que esta vacina não imuniza contra o novo coronavírus e que a campanha de vacinação contra a gripe segue até o mês de maio, portanto, não há motivo para correria. O mais importante neste momento de pandemia é protegermos os idosos de aglomeração e contamos com a compreensão de todos”, disse Magno Sauter, Secretário da Saúde de Cotia.

Os drive-thrus de vacinação em frente à Prefeitura e em Caucaia do Alto acontecerão até sexta-feira (27). À medida que novas doses forem enviadas para o município, a Secretaria de Saúde programará novas datas.

Vacinação com agendamento

Por conta da pandemia do novo Coronavírus, a Secretaria de Saúde de Cotia adotou o sistema de agendamento da vacinação para evitar aglomeração nas unidades de saúde participantes da campanha e, por consequência exposição dos idosos ao novo vírus.

O serviço de agendamento está funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo número 4243-2017. “Pedimos a compreensão dos idosos, pois eles só serão vacinados nas unidades se estiverem agendados. Não saiam de suas casas para se vacinarem se não tiverem agendados, pois não serão”, disse Magno Sauter.

De segunda até a tarde desta quarta, a Secretaria de Saúde já agendou mais de 1 mil idosos. A vacina é aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Água Espraiada, Jardim Arco-Íris, Assa e Policlínica do Portão.