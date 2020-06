Cotia: shoppings e comércios de rua têm horário de funcionamento limitado em 4 horas por dia a partir de segunda

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, assinou o decreto que autoriza a retomada gradual das atividades comerciais no município, a partir de segunda-feira (15). O horário de funcionamento de shoppings, galerias e do comércio de rua em geral foi limitado a quatro horas.

Para reabrir, os estabelecimentos deverão seguir as diretrizes descritas no Plano Retoma Cotia, que permite que os comércios recebam 20 % da capacidade de lotação.

Shoppings, galerias e estabelecimentos congêneres poderão reabrir de domingo a domingo, das 15h às 19h. Já os comércios de rua em geral podem funcionar de segunda a sábado, das 9h às 13h.

Os comércios de Cotia deverão limitar o número de funcionários, vedar o retorno de colaboradores que são do grupo de risco, além de fornecer equipamentos de proteção individual à equipe.

Os estabelecimentos devem ainda adotar protocolos de distanciamento e exigir o suo de máscara pelos clientes e disponibilizar álcool em gel 70%.

A reabertura gradual das atividades comerciais em Cotia foi viabilizada pelo governo do estado, que autorizou a reclassificação da cidade e demais municípios da região para a fase “laranja” do plano de retomada gradual.

Penalidades para quem não seguir as determinações

O estabelecimento que não cumprir com os critérios de saúde e de segurança determinados pela Prefeitura de Cotia será autuado pela administração municipal.

No caso do descumprimento de uma regra, o comércio poderá ser fechado por cinco dias. Se dois critérios não forem respeitados, o estabelecimento poderá ser fechado por 15 dias. Caso haja o descumprimento de cinco ou mais regras, o fechamento será de 30 dias. No caso de reincidência, o alvará de funcionamento poderá ser suspenso imediatamente.