Crianças de Jandira serão vacinadas nas escolas

A Prefeitura de Jandira anunciou que a partir dessa semana vai vacinar as crianças contra a covid-19 nas unidades escolares da cidade. O objetivo é que todas as crianças da rede sejam imunizadas durante todo o mês de março.

A Secretaria de Saúde fez um cronograma com as escolas que vão participar do plano de vacinação e comunicou aos pais ou responsáveis, que deverão estar presentes no dia marcado, e apresentar documento (CPF ou cartão do SUS) e cartão de vacinação (para aquelas que já receberam a 1ª dose).

As crianças precisam aguardar 20 minutos no local após a aplicação do imunizante, de acordo com o Ministério da Saúde. Nesse período, escolas de Jandira prepararam sessões de desenhos animados para distrair os pequenos.

As escolas de Jandira que têm crianças a serem vacinadas são:

Dimas Jordão; Thamara Corrêa de Matos; Moisés Cândido Vieira; Monteiro Lobato; Manoel Nascimento de Souza; Vereador Edison Alves dos Santos; Prof. Antônio Gonçalves; Renato Jorge Salum; Sátiro Alves de Souza; Antônio de Oliveira; Ayrton Senna; Cidade de Kameoka; Demilson Soares Molica; Francisco Tavares de Oliveira; Marcelo Faria Pereira; Alegria de Viver; Vivico Pereira; Wagner Alfredo Paschoalin; Mariano Marcelino Nascimento; Alferes Henrique Sammartino; Pedrina Benedita Dias; Aquarela; e Maria Marques Pires.