Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho se apresentam em Santana de Parnaíba nesse domingo

Os humoristas Danilo Gentili, apresentador do programa “The Noite”, do SBT, Diogo Portugal e Oscar Filho trazem para Santana de Parnaíba nesse domingo (26) o show “Stand Up Raiz”. Apresentação promete as velhas piadas de antigamente.

O show será na Arena de Eventos e a primeira sessão do espetáculo, que começa às 18h30, já está esgotada. Mas ainda há ingressos para a segunda sessão, às 21h.

A classificação indicativa é 14 anos. A Arena de Eventos fica na Avenida Esperança, 450, Campo da Vila. Ingressos pelo Sympla.

