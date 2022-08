Denunciados na operação contra loteamento clandestino em Cotia viram réus

A Justiça de Cotia manteve as prisões preventivas decretadas e recebeu denúncia oferecida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) contra 13 pessoas, acusadas de integrar organização criminosa, crimes ambientais, crimes contra a lei de parcelamento do solo e corrupção ativa e passiva, todas pegas na Operação Nerthus.

A operação foi deflagrada pelo Gaeco em conjunto com a Polícia Militar Ambiental no dia 24 de junho, conforme notíciado aqui, e chegou a prender dois policiais, além de três secretários municipais de Cotia terem sido alvo de mandados de busca e apreensão.

A investigação começou quando o Gaeco identificou e desarticulou a célula jurídica da facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC) denominada “Setor Universo” que tinha relação com uma organização criminosa existente desde meados de 2018 em Cotia, mais especificamente no denominado Parque das Nascentes.

O Parque das Nascentes é uma parea de grande relevância ambiental de Cotia que abriga 13 nascentes e respectivos cursos d´água que abrangem duas sub-bacias, o que enseja a incidência em Área de Preservação Permanente (APP).

Devido à essa importância, os investigados passaram a criar loteamentos clandestinos no local usando desmonte ambiental agressivo, com aplicação do chamado “correntão”.

Além de gravemente lesiva à flora local, a prática resulta em alta mortandade de animais ao não permitir sua fuga. A investigação apontou ainda que o sucesso da atividade criminosa dependeu da conivência e participação de agentes públicos e políticos, caracterizando a corrupção.