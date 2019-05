DER traz nesta sexta a Osasco óculos que simula embriaguez

A Secretaria Estadual de Logística e Transportes, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), promove nesta sexta-feira (31), em Osasco, atividades voltadas à conscientização da população para um trânsito mais seguro.

O Osasco Plaza Shopping vai receber o projeto dos óculos simuladores de embriaguez, destinado aos maiores de 18 anos. A ação, que vai das 11h às 16h, faz parte da atividade de encerramento da campanha do Maio Amarelo, movimento que incentiva em várias partes do mundo as boas condutas no trânsito visando a segurança viária.

Os participantes vão experimentar, por meio da simulação dos óculos, a sensação de embriaguez em três níveis distintos durante simples atividades de coordenação motora, como caminhar sobre uma linha reta, contornar cones sinalizadores ou mesmo chutar uma bola ao gol.

Com os óculos na cor preta, a sensação é de uma leve “tontura” e remete aos primeiros sintomas de embriaguez. Já quando o participante experimenta os óculos na cor vermelha, sua coordenação motora se torna comprometida.

No último nível, que representaria uma bebedeira, o participante percebe ao usar os óculos na cor laranja que há um severo comprometimento do corpo em simples atos que exijam coordenação motora.

