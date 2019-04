Descubra 6 estratégias de promoção campeãs para a sua empresa

Por Edson Pinto*

O objetivo desse artigo não é o de esgotar o tema e muito menos inovar em algo ainda não testado, mas apenas registrar as estratégias mais utilizadas e que se mostraram eficazes em atrair ou fidelizar de 20% a 50% de clientes, dependendo de como você vai trabalhar a sua lista de clientes e a divulgação da promoção.

Importante salientar que toda ação precisa ser muito bem planejada e executada. Seus colaboradores devem “comprar a ideia” e conhecer todos os detalhes da promoção para fazer com que a experiência do cliente seja realmente positiva, tornando-o um divulgador do seu negócio.

Para a promoção funcionar bem, é preciso que, além da boa comida e do atendimento correto, o cliente sinta que realmente está tendo uma vantagem. Agora, se a comida deixa a desejar e o atendimento não é bom, a promoção não vai fazer milagres.

Muita atenção a alguns pontos importantes que precisam ser levados em consideração na hora de determinar as regras (que precisam ser escritas e divulgadas no site ou no material), divulgar e implantar:

# não se esqueça de colocar o prazo de validade em todas as promoções, pois além de criar no consumidor a sensação de urgência, vai te ajudar na organização e tornar a promoção realmente importante;

# informar que a promoção não é cumulativa com outras promoções;

# peça ou recompense os clientes para fazerem notas favoráveis no Instagram, Facebook, Tripadvisor etc., pois isso servirá como recomendação a outros clientes;

# é indispensável que você tenha uma lista de clientes. Você pode premiá-los com um café ou um desconto na próxima visita se eles a preencherem. Sabemos que hoje em dia as pessoas tem pouca paciência para preencher fichas e se as estratégias anteriores não estiverem funcionando, você poderá transformá-lo em um “cliente exclusivo”. Fazendo parte da “lista especial”, você concederá alguma condição realmente diferenciada como por exemplo um desconto permanente (5% por exemplo), prioridade nas reservas, 100% off no dia do aniversário (se levar mais 3 pessoas no mínimo) dentre outras;

#clientes participantes da promoção deverão obrigatoriamente preencher a ficha para terem direito ao beneficio;

# com uma lista de clientes significativa, seu investimento em propaganda é otimizado e você estrará fazendo o chamado marketing de fidelização;

# não implemente todas as estratégias de uma vez. Comece aos poucos e vá testando, melhorando e adaptando os pontos que você julgar necessários.

PRODUTO ISCA

Identifique o produto que você mais vende, o “carro chefe” da casa. Faça uma promoção por tempo limitado com esse produto ao preço de custo ou até um pouco abaixo do custo e atraia mais clientes. Seu lucro virá de outros itens que serão consumidos e o gancho é aproveitar a oportunidade para durante a promoção distribuir vouchers com alguma vantagem para a próxima visita desses clientes. Pode ser uma sobremesa pequena, chopp duplo (pague um, leve dois), algo que não seja muito caro para você, mas que seja suficientemente atrativo a ponto de fazê-lo retornar.

A mesma estratégia pode ser usada para o “prato do dia”, o “barato do dia”, a “pizza do dia” e assim por diante. Mas o importante é você tentar fidelizar o cliente com alguma segunda promoção, para que ele volte.

RASPADINHA DA SORTE

Brasileiro adora jogar, e essa estratégia de entregar um bilhete ao cliente que gastou acima de xx reais (você vai determinar esse valor), será um sucesso! Mas é preciso que você tome o cuidado de premiar TODOS os bilhetes. Isso mesmo! Coloque ofertas que sejam baratas para você com um café, um desconto na próxima visita, um doce pequeno etc. isso irá fidelizar seu cliente.

DATAS COMEMORATIVAS

Datas comemorativas e especialmente os aniversário são o motivo número 1 para atrair um cliente novo ou fazê-lo retornar à sua empresa. Crie uma campanha e distribua vouchers dando por exemplo 100% de desconto no prato principal do aniversariante, se ele comemorar com pelo mais três pessoas (você é que vai estabelecer o critério). Se você tem uma lista de clientes, mande mensagens informando a promoção. E se ainda não tem uma lista de clientes, comece hoje a fazer a sua (contendo data de aniversário, é claro). Não se esqueça das outras datas; uma garrafa de vinho no dia dos pais, a sobremesa da mamãe no dia das mães e assim por diante, seja criativo e elabore bem a sua campanha.

VOUCHER OU CUPOM DE DESCONTO

Verifique no entorno da sua empresa de existe algum outro comércio que trabalha bem e que tenha uma clientela com o mesmo perfil da sua (isso é importante). Pode ser um salão de cabeleireiro, uma loja de roupas, de sapatos etc. Faça uma parceria com essa loja para entregarem junto com a mercadoria comprada, o seu voucher ou cupom de desconto. Não esqueça de retribuir e oferecer à loja a mesma parceria, distribuindo os cupons dela na sua empresa.

PRODUTOS COM EDIÇÃO LIMITADA

Elabore um prato ou um drink especial e faça uma promoção por tempo específico (curto) ou limitado a uma quantidade ou número de produtos. Essa estratégia tem um gatilho que cria um senso de urgência nos clientes.

COMBOS

Agrupar dois ou mais produtos pode aumentar o ticket médio, além de facilitar a escolha do cliente, a rotina da equipe de cozinha e agilizar o serviço. Com essa estratégia bem elaborada você dirige o cliente a consumir um determinado produto que você queira “girar”, esteja com data de vencimento próxima ou que sua margem seja melhor.