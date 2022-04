Dia das Mães: quem gastar R$ 350 no SuperShopping Osasco concorre a vale-compra de R$ 2 mil

O Dia das Mães está chegando e o SuperShopping Osasco preparou uma promoção especial para marcar a data. Além de oferecer diversas opções de presentes para as mamães, o empreendimento realizará sorteios de 10 vales-compra de R$ 2.000.

publicidade

A cada R$ 350 em compras, o cliente concorre a um vale-compra de R$ 2.000 em qualquer loja do empreendimento. Basta apresentar as notas fiscais no posto de atendimento, localizado no 2º Piso, ao lado da Centauro, e retirar o cupom. Serão sorteados 10 vencedores e o resultado será divulgado no dia 13 de maio. Quem doar um quilo de alimento não-perecível, ganha um cupom extra.

“Além de garantir o mimo perfeito para a matriarca da família, o cliente ajuda quem mais precisa e ainda tem a chance de aproveitar o vale-compras nas melhores marcas do nosso shopping center”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

publicidade

Para ajudar nessa missão, C&A, Hering e Renner trazem coleções especiais com opções para todos os gostos. O visual fica mais completo com os calçados da Santa Lolla, Anacapri, Authentic Feet, Centauro e Melissa, enquanto L’Occitane au Brésil, Quem Disse, Berenice? e O Boticário oferecem cremes corporais e perfumes com fragrâncias marcantes. Os acessórios estão garantidos na Pandora, Vivara, Chilli Beans, Johara e Morana.

O SuperShopping Osasco disponibiliza álcool em gel em diferentes pontos e intensifica a limpeza dos ambientes. O horário de funcionamento do empreendimento é de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.