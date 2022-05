Dia das Mães: Shopping União de Osasco vai sortear R$ 90 mil em vales-compra

Às vésperas de seu 13° aniversário, o Shopping União de Osasco preparou para este Dia das Mães uma ação especial e vai sortear R$ 90 mil em vales-compra.

Até o dia 8 de maio, a cada R$ 300 em compras efetuadas nas lojas e quiosques participantes da promoção, os clientes poderão cadastrar as notas fiscais e receberem 1 número da sorte para concorrerem ao sorteio de 1 vale-compras no valor de R$ 3 mil. Serão 30 ganhadores.

É necessário cadastrar a nota fiscal por meio do aplicativo Connect Shopping, escolhendo o Shopping União e seguindo o passo a passo. É possível participar também via WhatsApp nº (11) 94232-7782, enviando as fotos das notas fiscais.

O sorteio será realizado em 11 de maio pela Loteria Federal.