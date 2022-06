Dia dos Namorados terá programação especial para passageiros do Terminal Carapicuíba da EMTU

Dia dos Namorados terá programação especial para passageiros do Terminal Carapicuíba da...

Para celebrar o Dia dos Namorados, nos dias 8, 14 e 22 de junho, alunos e profissionais do Instituto Embelleze e da Mary Kay vão oferecer aos passageiros do Terminal Metropolitano Carapicuíba da EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos serviços de beleza e estética, como corte de cabelo, esmaltação das unhas e dicas de cuidados com a pele e maquiagem.

Outros terminais da empresa, como o Jabaquara e Santo André, também terão programação especial alusiva a data.

Serviços de beleza e estética

Datas: 8/06 (9h às 12h), 14/06 (13h às 16h) e 22/06 (9h às 12h)

Local: Terminal Metropolitano Carapicuíba

Endereço: Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 10