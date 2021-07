Domingo Maior hoje (04/07) exibe Atentado Em Paris na Globo

Domingo Maior hoje (04/07) tem como atração o filme Atentado Em Paris na Globo. O longa será exibido por volta das 23h25, logo após No Limite – A Eliminação.

Domingo Maior hoje (04/07): Atentado Em Paris

Sinopse: Michael Mason é um norte-americano que vive em Paris e se encontra nas mãos da CIA quando ele rouba uma bolsa que contém mais do que uma carteira. Sean Briar, o agente de campo no caso, rapidamente percebe que Michael é apenas um peão de um jogo muito maior e também é o seu melhor trunfo para descobrir uma conspiração criminosa em grande escala no coração da força policial.

O filme Atentado Em Paris também está disponível para locação ou compra no YouTube.

Título Original: Bastille Day

Elenco: Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly, José Garcia, Thierry Godard

Dubladores: Sean Briar: Francisco Junior / Michael Mason: Felipe Grinnan / Zoe: Priscila Franco / Karen Dacre: Karen Ramalho / Victor Gamieux: Tatá Guarnieri / Rafi Bertrand: Marcelo Pissardini

Direção: James Watkins

Nacionalidade: Americana, francesa, inglesa

Gênero: Ação