Inscrições para 80 vagas na Frente de Trabalho, que paga R$ 1 mil por mês, começam na terça (6) em Jandira

Iniciam nesta terça-feira (6) as inscrições para o Programa Frente de Trabalho, da Prefeitura de Jandira. São oferecidas 80 vagas para a função de ajudante geral, com remuneração mensal de R$ 1 mil.

publicidade

Do total de oportunidades, 50 são para homens e 30 para mulheres. O contrato será de nove meses e pode ser prorrogado por igual período. Os candidatos selecionados cumprirão 30 horas semanais.

No programa, os bolsistas farão atividades relacionadas à limpeza pública, conservação de áreas verdes e praças, manutenção dos prédios públicos municipais, além de limpeza e manutenção nas vias públicas.

publicidade

Para participar da seleção, o candidato deve ter 18 anos ou mais, pertencer à família de baixa renda, estar quite com as obrigações militares, não ter sido exonerado de serviço público por justa causa, comprovar que mora em Jandira há mais de 2 anos e comprovar que está desempregado há mais de 4 meses, sem ser beneficiário de programas assistenciais.

Como se inscrever na Frente de Trabalho em Jandira:

O processo de seleção terá início nesta terça-feira (6) e vai até sexta-feira (9). Para se inscrever, os interessados devem comparecer no Teatro Municipal de Jandira (Rua Rubens Lopes da Silva, 400, Centro), das 8h às 12h. O atendimento será feito por ordem de chegada, sendo limitado a 50 atendimentos por dia.

publicidade

OPORTUNIDADES// Cielo abre inscrições para vagas de estágio em Barueri com remuneração de até R$ 2 mil