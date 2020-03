Doria vem a Itapevi nesta quinta (5) para inaugurar Bom Prato

O governador do estado, João Doria (PSDB), deve vir a Itapevi nesta quinta-feira (5) para a inauguração de um restaurante popular Bom Prato no município. O restaurante funcionará de segunda a sexta-feira, oferecendo até 1,2 mil refeições no almoço, por R$ 1,00, e 300 cafés da manhã, por R$ 0,50.

O Bom Prato de Itapevi fica na rotatória da Cohab, na rodovia Engenheiro René Benedito Silva, 279. As obras de instalação do Bom Prato começaram no primeiro semestre de 2019 pelo Governo do Estado, em imóvel cedido pela Prefeitura.

A administração municipal diz que o local para a instalação do Bom Prato foi escolhido devido ao fácil acesso aos moradores, com comércios, bancos e a proximidade ao terminal de ônibus e estação Itapevi da CPTM.

O Bom Prato na cidade era uma reivindicação antiga da população. A solicitação da administração municipal para a implantação do restaurante popular foi realizada em 2018 ao governo estadual.

Na região Oeste, também há unidades do Bom Prato em Osasco, Carapicuíba e Jandira. Os restaurantes são administrados por Organizações Sociais e o valor dos pratos é subsidiado pelo governo do Estado.

Com a unidade itapeviense, agora são 56 restaurantes em São Paulo. Com 1.200 calorias, o almoço, em geral, é composto por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa.

No café da manhã, com média de 400 calorias, são oferecidos leite com café, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação.

Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas

No mesmo local, o segundo piso do prédio do Bom Prato abriga a Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas, com diversos cursos gratuitos para os moradores.

Inicialmente, a unidade de ensino oferecerá 320 vagas para 8 cursos gratuitos. São eles: Práticas de Gestão de Pessoas, Marketing Digital, Computação na Nuvem, Excel Aplicado à Área Administrativa, Auxiliar de Logística, Técnicas de Vendas, Gestão de Pequenos Negócios e Introdução à Robótica.