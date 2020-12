Dr. Lindoso pede que Osasco tenha prioridade para receber vacinas contra a covid-19

O vereador Dr. Lindoso (Republicanos) solicitou ao governo do estado que Osasco tenha prioridade no recebimento de vacinas contra a covid-19.

“Estive hoje no governo do estado de São Paulo solicitando que a cidade de Osasco entre como prioridade no recebimento das vacinas para a covid-19”, afirmou Lindoso. “Fiz essa solicitação como médico, vereador e cidadão osasquense preocupado com essa segunda onda na nossa cidade. Osasco está entre as cidades com maiores taxas de infecção e óbitos em todo o estado de São Paulo”, completou.

O governador João Doria (PSDB) anunciou que a vacinação em São Paulo deve começar em 25 de janeiro, com profissionais da saúde, indígenas e quilombolas e, na sequência, idosos. A vacina utilizada será a CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, com parceria do Instituto Butantan, que ainda está em fase de testes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Na semana passada, o prefeito Rogério Lins (Podemos) anunciou que Osasco já tem um plano municipal de vacinação contra a covid-19. “Assim que tivermos vacinas disponíveis e aprovadas, estaremos prontos para o início da imunização da nossa população”, declarou.

Segundo dados da Prefeitura, Osasco tem mais de 23 mil casos confirmados e 910 mortes causadas pelo novo coronavírus.