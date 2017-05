Dupla que roubou joalheria em Carapicuíba é presa

As polícias Civil e Militar prenderam duas pessoas acusadas de roubos a joalherias em Carapicuíba e em Indaiatuba. Ambos foram detidos na tarde de quarta-feira, 10, no bairro Pedreira, zona sul de São Paulo.

Na primeira ação, policiais militares do 22º Batalhão Metropolitano (BPM/M) receberam uma denúncia sobre um homem que estaria vendendo relógios roubados em frente uma casa na Avenida Augusto de Castro. No local, os PMs encontraram um entregador, de 22 anos, que permitiu a entrada da equipe em sua residência.

Na casa, os policiais encontraram uma bolsa feminina com 18 relógios de pulso, um brinco, três celulares e R$ 122,60, além de quatro munições. O entregador confessou que os objetos eram produtos do crime: a bolsa era de uma autônoma, de 59 anos; o brinco, roubado de uma loja em Carapicuíba; os relógios, de uma joalheria em Indaiatuba. Um dos celulares havia sido roubado em dezembro do ano passado, enquanto o dinheiro vinha da venda dos objetos.

Com base no depoimento do detido, policiais civis do 2º Distrito Policial (Bom Retiro) foram até a mesma avenida e encontram um ajudante, de 20 anos. O rapaz era suspeito de participar dos crimes e confessou o envolvimento.

Na delegacia, a dupla foi reconhecida por algumas testemunhas. Os objetos, após perícia, foram devolvidos aos verdadeiros donos. A Polícia Civil prossegue as investigações para deter outros possíveis participantes dos crimes.

Na quinta-feira, 11, o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prendeu um homem acusado de integrar uma quadrilha especializada em roubar lojas de joias. As polícias Civil e Militar prosseguem em ações coordenadas para impedir esse tipo de crime.