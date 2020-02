E pah! Relato de vendedor de doces de Itapevi com maquininha de cartão viraliza

Viralizou entre moradores de Itapevi e região nas redes sociais um relato sobre um vendedor de doces pelas ruas da cidade adaptado aos novos tempos. Após o cliente dizer que não poder compraria seus produtos porque não tinha dinheiro, só cartão, Wanderson rebateu “na lata”: “Não tem problema, eu tenho maquininha de cartão!”, relatou Bruno Gabriel nas redes sociais.

“Hoje encontrei o querido Wanderson, vendedor ambulante de Itapevi, que conheci há uns 3 anos pelas ruas do Centro de Itapevi. Como sempre, ele perguntou se eu poderia comprar balas para ajudar… Eu disse: ‘Tô sem dinheiro aqui, só tenho cartão’. E pah… Ele disse: ‘Não tem problema, eu tenho maquininha de cartão’”, contou Bruno.

“Resumindo… Comprei no cartão algumas barras de chocolate (sou chocólatra)”, continuou o rapaz, que elogiou o estilo antenado do vendedor de doces de Itapevi. “Quando uma pessoa gosta do que faz e tem uma visão empreendedora, ela investe, aprimora as vendas, o atendimento. E trabalha com dedicação e honestidade”.

Além da veia empreendedora, Wanderson recebeu uma série de elogios na postagem pelo carisma e simpatia: “Ele é um fofo, sempre me ajudava com troco na loja, sempre muito educado e um servo do senhor abençoado… Grande ser humano”, postou uma internauta. “Amo demais este menino e a sua história… Adoro quando encontro ele na rua. Ele alegra meu dia”, comentou outra.