Em Barueri, bombeira salva filhote de gato do bueiro e adota o bichano | vídeo

RESGATADO UM FILHOTE DE GATO, UMA VIDA FOI SALVA

Hoje (19), os Policiais Militares do Corpo de Bombeiros 18º Grupamento de Bombeiros de Barueri, foram acionados para resgatar um possível filhote de gato que teria caído no bueiro.

Imediatamente, os Bombeiros Militares acessaram as tubulações para averiguar de onde vinha o barulho do pequeno felino, e após percorrerem alguns metros de tubulações, foi possível ver o filhote pulando na tentativa de se salvar. Verificado que o acesso mais próximo do felino siaria dentro do Condomínio da Estrada Pirata.

Com a autorização da portaria e o auxílio dos moradores, foi possível acessar o tubo e resgatar o filhote de gato de aproximadamente dois meses de vida.

O bichano foi adotado pela 3º Sgt PM Madalena que o resgatou e lhe deu o nome de Saruê.

Publicado por Polícia Militar do Estado de São Paulo em Sexta-feira, 19 de abril de 2019