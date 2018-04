Em Barueri, Vitrine Cultural e Gastronômica oferece atividades para todas as idades

O cardápio está montado e inclui histórias incríveis, música, conhecimento e uma enorme porção de diversão. A mistura de todos esses ingredientes deu origem ao projeto Vitrine Cultural e Gastronômica, iniciativa que vai levar apresentações de teatro, workshops de gastronomia e orientações sobre os benefícios de uma boa alimentação para a criançada de cidades paulistas. De 18 a 28 de abril, o projeto estará em Barueri, com programação gratuita e aberta à população.

As apresentações teatrais ficarão por conta das companhias Casa do Bispo Atelier e Palhaço Félix, que apresentarão textos que contam divertidas histórias e destacam de forma lúdica a importância da alimentação saudável.

O espetáculo “Era uma vez … João e Maria” da Casa do Bispo Atelier, traz uma nova versão da conhecida história dos irmãos e transmite de forma lúdica importantes mensagens sobre educação alimentar, respeito aos pais, além – é claro -, de divertir e encantar o público de forma leve e interativa.

Já “O Sonho Guloso”, do Palhaço Félix, apresenta divertidíssimas discussões de Félix com sua própria consciência que, ao dormir, sonha estar passando por enormes dificuldades para realizar atividades do cotidiano devido à má alimentação.

A programação inclui ainda atividades como a Oficina Kids e o Workshop Gastronômico. Voltada a crianças de 5 a 12 anos, a Oficina vai ensinar a preparar alimentos saudáveis e revelar alguns truques de cozinha. À noite, no Workshop, serão apresentadas técnicas de preparo e receitas especiais. As atividades gastronômicas serão coordenadas pela chef Bia Andrade.

Em Barueri, nesta quinta-feira, 19, antes do workshop gastronômico haverá palestra sobre consumo sustentável de alimentos com foco em reaproveitamento, desperdícios e aproveitamento integral com a palestrante Natália Rodrigues, membro da ONG Banco de Alimentos.

O projeto Vitrine Cultural e Gastronômica tem apoio do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet de incentivo à cultura, é produzida pela Magma Cultura e tem patrocínio da Ticket, marca pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação da Edenred Brasil.

Programação

Barueri – 18/04 a 21/04 – Local: Centro Comunitário Parque dos Camargos – Rua Irene, 534

Apresentações Teatrais

De quarta a sábado – 8h30; 10h e 14h

Oficina Kids

De quarta a Sábado – 15h30

Workshop Gastronômico

Quarta a sexta – 19h

Sábado – 16h30