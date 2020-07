Em MG, bandidos roubam mais de R$ 600 mil em queijo a caminho de Itapevi

A Polícia Civil de Minas Gerais recuperou, no sábado (4), uma carga roubada de queijo avaliada em R$ 630 mil. A mercadoria tinha destino à Itapevi quando foi roubada e foi encontrada em uma empresa de laticínios que fica em Minas.

O caminhão que transportava mais de 20 mil quilos de queijo mussarela saiu de Ponte Nova (MG) no dia 24 de junho e seguia para Itapevi. No caminho, o motorista parou para descansar e foi rendido por um homem que usava um capuz e estava armado.

À polícia, o motorista contou que foi obrigado a separar a carga da carreta. O condutor teve que dirigir o cavalo mecânico por mais de 13 horas até ter sido obrigado a entrar em um carro com outros três criminosos. Após 12 horas, a vítima foi liberada em um município do sul de Minas Gerais.

As investigações levaram a polícia à uma empresa de laticínios, em Minas, que teria contratado um cavalo mecânico para transportar a carga roubada. Parte dos produtos estava desembalada para receber um novo rótulo.

“Acreditamos que a carga já havia sido encomendada pelo receptador, pois é uma carga específica que demanda resfriamento constante e o receptador trabalha no ramo de laticínios com um ambiente apropriado para a manutenção do material”, explicou César Matoso, delegado responsável pelo caso.

No momento da apreensão da mercadoria, o dono da empresa não estava no local, mas será indiciado pelo crime de receptação. A polícia segue com as investigações para identificar e prender os envolvidos.